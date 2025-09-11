زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط

سجلت منطقة كاليجيك في العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الخميس زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وذلك بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 08:24 صباحاً بالتوقيت المحلي، ومركزها منطقة قلجيك في أنقرة، حيث سجل عمق الزلزال على بعد 11.08 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر الأبيض المتوسط صباح اليوم

كما سجل المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل هزة أرضية جديدة في البحر الأبيض المتوسط، وقعت صباح اليوم، وبلغت شدتها 4.6 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة على عمق يقدر بـ10 كيلومترات تحت سطح البحر، وذلك على مسافة 211 كيلومتراً شرقي العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومتراً إلى الشرق الشرقي من مدينة قورمي المالطية.