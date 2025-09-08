هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بعد شهر من زلزال مميت

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالًا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، أمس الأحد، منطقة باليكسير شمال غربي البلاد، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع في قضاء سينديرجي بمحافظة باليكسير، على عمق يقارب 7.7 كيلومتر.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو شهر من هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 6.1 درجة ضربت المنطقة نفسها، وأسفرت حينها عن وفاة شخص واحد وانهيار عدد من المباني، إضافة إلى إصابة 29 آخرين.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر منصة "إكس"، أن فرق إدارة الكوارث بالتعاون مع فرق الطوارئ باشرت أعمال الفحص الميداني في المنطقة، للتأكد من سلامة المباني والمنشآت.