إسرائيل تحت النار .. مسيرات حوثية تضرب مطارات ومراكز حساسة بدولة الاحتلال

أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الاثنين في بيان قصف إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت مناطق مختلفة.

وقالت قوات الحوثي في بيانها إنها استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في إيلات، وهدفًا حسّاسًا في ديمونة بفلسطين المحتلّة.

وأشار الحوثي إلى أن هذه العملية انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعيّة وجرائم التجويع الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​؛ وتأكيدًا على ثبات موقف اليمن في معركة "الفتح الموعود" والجهاد المقدّس"، موضحةً أنّ "العمليّة حقّقت أهدافها بنجاح".

وأضاف بيان جماعة الحوثي "نبارك العمليّات الجهادية المباركة في ​القدس​ وغزّة، الّتي أكّدت حيويّة الشّعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليّات نوعيّة، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنيّة للعدو مهما تشدّد فيها".