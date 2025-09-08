مواجهة دبلوماسية ساخنة.. إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، ردا على إجراء مماثل من تل أبيب.

يأتي ذلك القرار على خلفية التوتر في علاقات مدريد وتل أبيب، بعد القرارات والمواقف التي اتخذتها الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس الوزراء الإسباني ووصف الوزراء الإسبان بـ"المنحرفين".

وقال ساعر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إنه في الوقت نفسه الذي هاجم فيه رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل، هاجم إرهابيون فلسطينيون ستة إسرائيليين وقتلوهم، ومن بينهم يعقوب بينتو، وهو مهاجر جديد من إسبانيا.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي "سانشيز ووزراءه المنحرفين الذين برروا مذبحة السابع من أكتوبر، وقد اختارت منذ فترة طويلة الوقوف مع حماس ضد إسرائيل، مُخزي!".

وكانت إسبانيا، استدعت سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد قرار سانشيز زيادة الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها، والتي تحمل أسلحة، من الرسو في المواني الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظراً على السلع المصنَّعة في مستوطنات إسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.