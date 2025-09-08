قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء المذبـ.حة الإسرائيلية بغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد على

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه اليوم الاثنين إزاء "خطاب الإبادة" الصريح للمسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة ودعا إلى اتخاذ إجراء دولي حاسم "لإنهاء المذبـ.حة".

وقال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي بالفعل "مقبرة".

وفي كلمته الافتتاحية للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقد فولكر تورك "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة (و) إلحاقها معاناة لا توصف وتدميرًا شاملاً". 

وقال:"إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة؛ وإلحاقها معاناة لا توصف وتدميرًا شاملاً؛ وإعاقتها لوصول المساعدات الكافية المنقذة للحياة وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين؛ وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب كلها أمور صادمة لضمير العالم".

وتابع "أشعر بالفزع من الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية والإهانة المخزية للفلسطينيين من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وقال لمجلس حقوق الإنسان: "غزة مقبرة".

انسحبت إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، من المجلس بعد وقت قصير من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان: "نحن نُخذل شعب غزة".

وتساءل: "أين الخطوات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟"، مطالبًا الدول ببذل المزيد من الجهود "لتجنب الجرائم الفظيعة".

وقال: "يجب عليهم وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي تنتهك قوانين الحرب".

أضاف "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن، لإنهاء هذه المذبحة".

فلسطين المفوض السامي لحقوق الإنسان المفوض السامي الخطاب الإبادي غزة فولكر تورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

غاز طبعي

إضافة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من بئر جديد بالصحراء الغربية

جانب من المؤتمر

القطاع العقاري يبحث تحديات الاستثمار الجزئي وآليات التوسع به

إي اف چي هيرميس

إي اف چي هيرميس تطلق مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد