قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائبة أمين عام الناتو تشيد بإمكانات بلغاريا الدفاعية واستعدادها لدعم أمن أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أشادت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شكرينسكا بـ"الإمكانات الاستثنائية" التي تمتلكها بلغاريا في مجال تطوير صناعتها الدفاعية، وذلك خلال لقائها مع رئيس الوزراء البلغارى روزين جيليازكوف في مجلس الوزراء مساء أمس/الاحد/.


جاء اللقاء فى إطار زيارة شكرينسكا الحالية إلى بلغاريا، التي تستمر من 7 إلى 12 سبتمبر الجاري، حيث تشارك في فعاليات تمرين إدارة الطوارئ التابع للحلف وتلتقي عددًا من القادة والمسؤولين لبحث التعاون الدفاعي والأمني. 
وأكدت مسئولة الناتو، أن مبادرات مثل آلية دعم المشتريات الدفاعية الاوروبية SAFE والعقد الأخير الموقع مع شركة "راينميتال" الالمانية لصناعة الاسلحة تعكس بوضوح التقدم الذي تحرزه بلغاريا في هذا المجال.
من جانبه، جدد جيليازكوف، التزام بلاده بجميع القرارات التي اتخذت في قمة الناتو بمدينة لاهاي، مشددًا على تعزيز الردع والدفاع على الجناح الشرقي، ولا سيما في البحر الأسود، وزيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم أوكرانيا، إلى جانب مواصلة التعاون النشط مع الحلفاء. وأوضح أن بلغاريا تجاوزت بالفعل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي، مع توافق سياسي على زيادته تدريجيًا ليصل إلى 5% بحلول عام 2035.
وعرض رئيس الوزراء مشاريع التحديث الجارية للقوات المسلحة، بما في ذلك شراء مركبات قتال مدرعة جديدة، وبناء سفينتين دوريتين متعددتي المهام للبحرية، وتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية وصواريخ متنقلة ورادارات ثلاثية الأبعاد، وأنظمة دفاع جوي وصاروخي وحلول للدفاع الساحلي. وأكد أن هذه الجهود تعزز من قدرات الردع والدفاع الخاصة بحلف الناتو على الجناح الشرقي وفي منطقة البحر الأسود.
وأشار جيليازكوف كذلك إلى مجموعة القتال متعددة الجنسيات المتمركزة في بلغاريا بقيادة إيطاليا والمدعومة من عدة دول، من بينها مقدونيا الشمالية، وإلى مجموعة مكافحة الألغام البحرية في البحر الأسود، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن وحرية الملاحة. كما شدّد على أهمية الممر الأوروبي العابر الثامن الذي يربط البحر الأدرياتيكي بالبحر الأسود عبر عدة دول، واصفًا إياه بأنه مشروع محوري للنمو الاقتصادي في المنطقة الأوسع، بما في ذلك غرب البلقان.
وبخصوص أوكرانيا، أكدت بلغاريا استعدادها للمساهمة في الضمانات الأمنية المستقبلية، حيث أشار جيليازكوف إلى إمكانية دعم بلاده لجهود التحالف في المجال البحري من خلال عمليات مشتركة لمكافحة الألغام في البحر الأسود، وتقديم الدعم الجوي واللوجستي للقوات الحليفة.. كما أثنى على قيادة الناتو في مبادرة Purl، التي تسهّل تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية الأمريكية.
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من حالة عدم الاستقرار في غرب البلقان نتيجة الاستقطاب السياسي والتوترات العرقية ونواقص المؤسسات والتأثيرات الخارجية، مؤكدًا التزام بلغاريا بالمساهمة في مبادرات مثل قوة كوسوفو (KFOR) و"يوفور-ألتيا".
وتتزامن زيارة شكرينسكا الى بلغاريا مع تمرين إدارة الطوارئ التابع للناتو، الذي ينفذ بشكل مشترك مع وزارة الداخلية البلغارية ويتضمن تدريبات عملية في مدينة مونتانا وأنشطة في قاعدة نوفو سيلو، إضافة إلى كلمة ستلقيها في "النادي الأطلسي" وعدة اجتماعات ثنائية لتقييم مساهمات بلغاريا الدفاعية والإقليمية

نائبة الناتو تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

المتهمان

سقوط شابين صانعي محتوى يعلنان عن ممارسة الفجور على فيسبوك

أرشيفية

17 مليون جنيه كسب غير مشروع.. إحالة مدير عام بالجمارك للمحاكمة الجنائية

أرشيفية

حريق يلتهم ماشية ودواجن في حظيرة بمدينة الصف

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد