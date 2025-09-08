قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر
اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام
وزير التعليم: خطة شاملة تمتد لعام 2027 لمعالجة مشكلة القراءة والكتابة
وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات
وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية
البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل
مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر
جيش الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية إطلاق النار في راموت بالقدس المحتلة
القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وسط نسب إشغال منخفضة
إصابة 3 أشخاص في معركة بالخرطوش ببولاق الدكرور
مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد إسرائيل بسحب الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية : ضرورة وقف فوري لانتهاكات إسرائيل

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد على


أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية على تأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل الجسيمة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد وزراء خارجية اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي وبرئاسة وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان آل سعود‬، ومشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني،  عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ تحت أيّ ذرائع أو مسميات.

كذلك أدانوا السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.


ويجدّد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
‏ 
‏وأكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
‏ 
‏كما جدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
‏ 
‏وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا  للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
‏ 
‏ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
‏ 


‏وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكّد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الوقف الفوري انتهاكات إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة غزة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

