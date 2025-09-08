مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد إسرائيل بسحب الاستثمارات

في دعم واضح للقضية الفلسطينية، أكد المرشح الأوفر حظًا لرئاسة بلدية نيويورك، زهران ممداني، أنه حال فوزه بمنصب عمدة مدينة نيويورك سيعمل ضد حكومة الاحتلال.

وذكر ممداني أنه سيعمل حال فوزه على وقف الاستثمارات في إسرائيل وتخفيف القيود على المؤيدين للفلسطينيين، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلن أنه سيتوقف عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية، معتبرًا أن المدينة لا يجب أن تستثمر في انتهاك القانون الدولي.

وصرّح ممداني مساء الأحد، في مقابلة، أنه ينوي سحب استثمارات المدينة من السندات الإسرائيلية بالكامل إذا فاز في الانتخابات المقررة في 4 نوفمبر.

وفي تصريحات سابقة، أوقف ممداني، استخدام شعار انتفاضة عالمية بعد أن أدرك تبعاته السلبية، وقال إنه اتخذ القرار بعد حوار مع حاخامية أوضحت له أن المصطلح أعاد إليها ذكريات العمليات الانتحارية في إسرائيل.

وأضاف أنه أدرك أن المعنى الذي قصده بعض النشطاء في نيويورك بالدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا ينفصل عن وقع الكلمة على ضحايا إسرائيليين، ولذلك قرر عدم تشجيع استخدامه مستقبلًا.

ورغم ذلك، وفي مؤتمر بجامعة بروكلين مع السيناتور برني ساندرز، انتقد ممداني تعامل السلطات مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، واعتبره تجريمًا للتضامن مع الفلسطينيين، وأكد أنه في حال انتخابه سيضع حدًا لاستخدام القوة المفرطة ضد الطلاب، وسيضمن لهم حق التظاهر والتعبير من دون خوف من الشرطة.

وفي مقابلة مع قناة CBS المحلية، كرر ممداني تعهده بسحب استثمارات المدينة من السندات الإسرائيلية، وهاجم توجهات سابقة رآها داعمة لانتهاك القانون الدولي.

وأشار إلى أن صندوق التقاعد الذي يشتري سندات إسرائيلية يتعارض مع القيم التي يدافع عنها.