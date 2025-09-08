قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 6 .. وتصريحات انتقامية لنتنياهو وبن جفير

جانب من عملية رامون بالقدس المحتلة
جانب من عملية رامون بالقدس المحتلة
محمد على


أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بارتفاع عدد قتلى العملية الفدائية التي جرت في القدس المحتلة والتي قام بها فدائيان فلسطينيان من القدس الشرقية.

وفق ما ذكرت القناة ال12 العبرية فقد لقي حتى الآن  6 أشخاص مصرعهم على أيدي المقاومين الذين اغتالهم الاحتلال أثناء ملاحقتهم.


وذكرت القناة أن الحصيلة بلغت 6 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في عملية القدس المحتلة.


وعلى إثر ذلك ذكر الجيش الاحتلالي الإسرائيلي أن قواته نشرت 4 كتائب بموقع عملية القدس المحتلة وتحاصر بلدات في الضفة الغربية وتلاحق مشتبهين.

فيما توجه رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى موقع العملية وصرح من هناك وقال :"نقاتل على عدة جبهات وجهودنا مستمرة في هذا الإطار لحماية بلادنا  و سنطارد كل من ساهم في تنفيذ هذه العملية وسنتخذ إجراءات أكثر تشددا كما إن هذه العمليات لن تقيد أيدينا بل سنزيد من إجراءتنا".


ذكر نتنياهو من موقع العملية: هذه العمليات لن تقيد أيدينا بل سنزيد من إجراءاتنا.. إن جندي من لواء الحريديم قتل المخربين في القدس بمساعدة مواطنين مسلحين".

وذكر وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير من موقع الهجوم في القدس المحتلة: أدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان ومواجهة ذلك.

فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل  سموتريتش: يجب أن تختفي السلطة الفلسطينية من الخريطة وأن تصبح القرى التي جاء منها "الفلسطينيون" كرفح وبيت حانون مختفية.

أضاف سموتريتش: لا يمكن لإسرائيل القبول بسلطة فلسطينية تربي وتعلم أبناءها قتل اليهود.


وسبق أن أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بمقتل 5 إسرائيليين في إطلاق النار بالقدس المحتلة جراء عملية إطلاق النار الفدائية عند مفترق رامون  فيما قالت  إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل نقلا عن جهاز الشاباك أن التحقيق يشير إلى أن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية، فيما سقط نحو 20 مصابا في إطلاق النار شمال القدس.
 

قتلى العملية الفدائية القدس المحتلة فدائيان فلسطينيان الجيش الاحتلالي الإسرائيلي

أمل حجازي
تكريم وزير الدفاع للقادة
ديانا حداد
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
