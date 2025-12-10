توقيع عقد شراء كنيسة جديدة باسم العذراء مريم والأنبا أبرآم بفيرجينيا بيتش

شهدت مدينة فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا، توقيع عقد شراء كنيسة جديدة تحمل اسم القديسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا أبرآم، في خطوة مباركة لخدمة أبناء الكنيسة بالمنطقة.

شراء كنيسة جديدة

جاء التوقيع برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر، أسقف نورث وساوث كارولاينا وكنتاكي، والنائب البابوي بفيرجينيا وواشنطن العاصمة، وبحضور كهنة وأراخنة الكنيسة، الذين شاركوا في هذا الحدث التاريخي بفرح كبير.

وقد وجّهت الإيبارشية التهنئة لشعب الكنيسة ومجلسها، وللقس داود عطية الله، على هذا المشروع المبارك الذي يعد إضافة روحية وخدمية مهمة لخدمة الأقباط بالولاية، داعين الله أن يبارك هذا البيت الجديد ويجعله منارة مضيئة للجميع.