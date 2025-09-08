قادة جزر المحيط الهادئ يبدأون اجتماعًا لمناقشة الأمن وتغير المناخ

بدأ قادة جزر المحيط الهادئ، اليوم /الاثنين/، قمة تستمر أسبوعًا في جزر سولومن، حيث من المتوقع أن يصادقوا على إعلان "محيط السلام"، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



ومن المتوقع أيضًا أن يدعم القادة مساعي أستراليا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، بعد أن تعهدت كانبرا بالعمل الوثيق مع جيرانها لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهونها من ارتفاع منسوب مياه البحر وتفاقم العواصف، كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وبحسب الموقع الإخباري الفرنسي، فإن أستراليا، أكبر عضو في المنتدى، هي أكبر مانح للمساعدات في المنطقة، وقد كثّفت جهودها لمنع الصين من توسيع وجودها الأمني ​​في المنطقة، بعد أن أبرمت بكين وجزر سولومن اتفاقية عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى هونيارا، بعد غد /الأربعاء/، بعد زيارة فانواتو، لتوقيع اتفاقية تاريخية بقيمة 500 مليون دولار أسترالي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية، كما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وصرح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، بأن بلاده دعت بقوة إلى حضور الشركاء المانحين؛ لمناقشة فرص التنمية، لكنه أضاف أن المنتدى متحد رغم ذلك.