البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية اليوم من كنيسة العذراء ومارمينا بالمرج

يُلقي، مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا – المرج، وذلك ضمن اجتماعه الروحي المعتاد مع شعب، حيث يبدأ البث في تمام الساعة السادسة مساءاً.

وتُنقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية:

أغابي TV – CTV – ME Sat – Logos TV،

إلى جانب صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومنصات Coptic Media Center.

العظة الأسبوعية

وتُعد العظة الأسبوعية نافذة ثابتة يقدم من خلالها قداسته تعاليمه الروحية ورسائله الكنسية لشعبه داخل مصر وخارجها.

وتحظى العظة بمتابعة كبيرة من أبناء الكنيسة الذين يترقبونها أسبوعيًا عبر وسائل الإعلام المختلفة، لما تمثله من تغذية روحية وتعليم كنسي متجدد.