الإكليريكية اللاهوتية تمنح دكتوراه لدراسة تحليلية في مخطوط البابا يوحنا الثالث

نوقشت بقسم الآباء وتاريخ الكنيسة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث موريس وهيب، المدرس المساعد بالكلية، بعنوان "مسألة ثيودور دراسة آبائية في مخطوط M 605 المنسوب للبابا يوحنا الثالث".

تكونت لجنة المناقشة من:

نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية ووكيل الكلية، مناقشًا.

الأب القس أ. د. غريغوريوس رشيدي، أستاذ اللاهوت، رئيسًا ومشرفًا أولًا.

الأب القس أ. د. باسيليوس صبحي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الكنسية بالكلية، مشرفًا ثانيًا.

أ. د. نجلاء حمدي، أستاذة التاريخ بالكلية، عضوًا مناقشًا.

وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة، أوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



