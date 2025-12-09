قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

البابا يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني
البابا يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صباح اليوم الثلاثاء، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، طلبة وطالبات مدرسة مار مرقس القبطية بسيدني، برفقة القمص چورچ نخيل.

أهمية الكنيسة 

تحدث معهم قداسته عن الجسد الواحد وأهمية الكنيسة وترابطها داخل وخارج مصر.

وتم تنسيق زيارة طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني من خلال مكتب "HIGH"، المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر، والذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية القديس الأنبا بيشوي مدرسة مارمرقس بسيدني الكنيسة

