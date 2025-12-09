البابا تواضروس يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صباح اليوم الثلاثاء، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، طلبة وطالبات مدرسة مار مرقس القبطية بسيدني، برفقة القمص چورچ نخيل.

أهمية الكنيسة

تحدث معهم قداسته عن الجسد الواحد وأهمية الكنيسة وترابطها داخل وخارج مصر.

وتم تنسيق زيارة طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني من خلال مكتب "HIGH"، المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر، والذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".