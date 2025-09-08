5 قتلى جراء عملية إطلاق النار عند مفترق رامون بالقدس المحتلة

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بمقتل 5 إسرائيليين في إطلاق النار بالقدس المحتلة جراء عملية إطلاق النار الفدائية عند مفترق رامون فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل نقلا عن جهاز الشاباك أن التحقيق يشير إلى أن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية، فيما سقط نحو 20 مصابا في إطلاق النار شمال القدس جروح 5 منهم حرجة و3 خطيرة.

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الشرطة أنه لم يتم استبعاد احتمال وجود متفجرات في موقع إطلاق النار في القدس فيما جرى فرض طوق عسكري على 4 قرى فلسطينية بغلاف القدس هي قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو.

في أول رد من الفصائل الفلسطينية، قالت سرايا القدس: نبارك عملية القدس البطولية وهي رد طبيعي ومشروع على جرائم العدو في حق أبناء شعبنا الفلسطيني.



فيما علقت حماس: نبارك العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة، فعملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ورسالة بأن مخططات العدو لن تمر دون عقاب.

من جانبة قال ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء يجري تقييما للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أن عنصر أمن ومواطن أطلقا النار على منفذي هجوم القدس وقضيا عليهما، فيما قرر الجيش المحتل تعزيز قواته في الضفة الغربية لمنع تنفيذ مزيد من العمليات.

