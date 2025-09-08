قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجر: بدء الدعاية للانتخابات البرلمانية واستطلاعات تتوقع تراجع أوربان

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 أطلق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومنافسه الرئيسي بيتر ماجيار حملتيهما الانتخابية في قرية كوتشه، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في أبريل 2026. ما يمثل انطلاق معركة انتخابية قد تخلد في تاريخ المجر.

وذكرت شبكة "يورونيوز"، اليوم أن هذه القرية- التي يبلغ عدد سكانها 500 نسمة- تمثل نقطة التجمع التقليدية لحزب "فيدس" بزعامة فيكتور أوربان. ويسعى بيتر ماجيار زعيم حزب "تيسا" المعارض، إلى تقديم نفسه كبديل جدي للزعيم القومي الذي تبدو قبضته على السلطة مهددة أكثر من أي وقت مضى.
وبينما نظم حزب "تيسا" تجمعا مفتوحا افتتح فيكتور أوربان وحلفاؤه حملتهم في منطقة أغلقتها الشرطة بإحكام.
وركز بيتر ماجيار- في خطابه- على القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين المجريين، متعهدا بأنه سيبدأ فصلا جديدا في عام ٢٠٢٦ في دولة عادلة وسلمية وحرة ودولة تعمل.
وقال لأنصاره: "لن يكون عام ٢٠٢٦ مجرد انتخابات، بل سيكون آخر فرصة عظيمة وميلاد دولة تعمل."
من جانبه فضل فيكتور أوربان اللعب بورقة الخبرة- فهو الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة ١٥ عاما- مؤكدا أن المجر "بحاجة لمهارات قيادية خاصة".
 

ورأى أنه "إذا لم تحدث أي تغييرات، فقد تكون ميزانية ٢٠٢٨-٢٠٣٥ آخر ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي". "وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، وهو أمر مرجح جدا، فسيخلد تاريخ الاتحاد الأوروبي في التاريخ كنهاية محزنة لمحاولة نبيلة."


ومن المقرر أن يتوجه الناخبون المجريون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2026، وتشير استطلاعات الرأي المستقلة إلى تقدم حزب "تيسا" بشكل طفيف على الرغم من نفي الحزب الحاكم لذلك.

ق رئيس الوزراء حملتيهما الانتخابية منافسه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

المتهمان

سقوط شابين صانعي محتوى يعلنان عن ممارسة الفجور على فيسبوك

أرشيفية

17 مليون جنيه كسب غير مشروع.. إحالة مدير عام بالجمارك للمحاكمة الجنائية

أرشيفية

حريق يلتهم ماشية ودواجن في حظيرة بمدينة الصف

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد