المجر: بدء الدعاية للانتخابات البرلمانية واستطلاعات تتوقع تراجع أوربان

أطلق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومنافسه الرئيسي بيتر ماجيار حملتيهما الانتخابية في قرية كوتشه، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في أبريل 2026. ما يمثل انطلاق معركة انتخابية قد تخلد في تاريخ المجر.

وذكرت شبكة "يورونيوز"، اليوم أن هذه القرية- التي يبلغ عدد سكانها 500 نسمة- تمثل نقطة التجمع التقليدية لحزب "فيدس" بزعامة فيكتور أوربان. ويسعى بيتر ماجيار زعيم حزب "تيسا" المعارض، إلى تقديم نفسه كبديل جدي للزعيم القومي الذي تبدو قبضته على السلطة مهددة أكثر من أي وقت مضى.

وبينما نظم حزب "تيسا" تجمعا مفتوحا افتتح فيكتور أوربان وحلفاؤه حملتهم في منطقة أغلقتها الشرطة بإحكام.

وركز بيتر ماجيار- في خطابه- على القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين المجريين، متعهدا بأنه سيبدأ فصلا جديدا في عام ٢٠٢٦ في دولة عادلة وسلمية وحرة ودولة تعمل.

وقال لأنصاره: "لن يكون عام ٢٠٢٦ مجرد انتخابات، بل سيكون آخر فرصة عظيمة وميلاد دولة تعمل."

من جانبه فضل فيكتور أوربان اللعب بورقة الخبرة- فهو الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة ١٥ عاما- مؤكدا أن المجر "بحاجة لمهارات قيادية خاصة".



ورأى أنه "إذا لم تحدث أي تغييرات، فقد تكون ميزانية ٢٠٢٨-٢٠٣٥ آخر ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي". "وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، وهو أمر مرجح جدا، فسيخلد تاريخ الاتحاد الأوروبي في التاريخ كنهاية محزنة لمحاولة نبيلة."



ومن المقرر أن يتوجه الناخبون المجريون إلى صناديق الاقتراع في أبريل 2026، وتشير استطلاعات الرأي المستقلة إلى تقدم حزب "تيسا" بشكل طفيف على الرغم من نفي الحزب الحاكم لذلك.