البرازيل تطلق برنامج توفير الغاز المجاني للأسر محدودة الدخل

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الإثنين أن البرازيل بدأت في إطلاق برنامج قومي تحت شعار "غاز الشعب" والذي يضمن توزيع الغاز مجانا للأسر ذات الدخل المحدود في جميع أرجاء البلاد.

وأشارت الشبكة الإخبارية في هذا السياق إلى أن تلك المبادرة، التي أعلنها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستستفيد منها نحو 15.5 مليون أسرة برازيلية.

وتهدف تلك المبادرة إلى زيادة شفافية وكفاءة السياسات الاجتماعية، وحماية صحة السكان من خلال تقليل استخدام الحطب، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الإقليمية.

ولفت الرئيس لولا دا سيلفا إلى أن إسطوانات الغاز سوف يتم تسليمها مباشرة عبر موزعين معتمدين، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو بطاقات خاصة بالمبادرة، على أن يبدأ التوزيع في 30 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أوضح وزير المناجم والطاقة ألكسندر سيلفيرا، أن المبادرة ستمول بالكامل من الميزانية الفيدرالية، بتكلفة متوقعة تبلغ 3.57 مليار ريال برازيلي لعام 2025، و5.1 مليار ريال لعام 2026 بهدف توزيع نحو 65 مليون إسطوانة سنويا.

وستكون منطقة الشمال الشرقي هي الأكثر استفادة حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة ما يزيد على 7.1 مليون أسرة، تلتها منطقة الجنوب الشرقي بحوالي 4.4 مليون أسرة، ثم الشمال بـما يقرب من 2.1 مليون، والجنوب بحوالي 1.1 مليون، والوسط الغربي بما يقرب من 889 ألف أسرة.

