الخارجية الإيرانية": القضية الفلسطينية يجب أن تكون محور اهتمام المجتمع الدولي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي ومطالبه الأساسية.

وقال بقائي- في مؤتمر صحفي، اليوم /الاثنين/- إن الأسبوع شهد تصعيدا في جرائم الإبادة الجماعية باستهداف الأحياء السكنية في غزة، وهو ما يتماشى مع خطة تهجير الفلسطينيين التي قوبلت بردود فعل من المجتمع الدولي. ويطالب المجتمع الدولي بشدة بوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

وبشأن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. قال المتحدث: "لقد درسنا التقرير، وسنعكس مواقفنا رسميا إلى الوكالة ومجلس الحكام. كنا نتوقع أن يصدر تقرير عادل يأخذ بالاعتبار الواقع الميداني والاعتداء على منشآتنا النووية، وهو هجوم كان يستوجب أن تتناوله الوكالة بشكل مفصل منعاً لتكراره مستقبلا".

وأضاف: "استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء. هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران".

وأشار إلى أنه جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا. ولم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابيا.

وفيما يتعلق بالمباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قطر، قال بقائي: "كانت المحادثات مفيدة. نحن نعتبر من واجبنا استثمار كل فرصة للدفاع عن مصالح البلاد، وتوضيح وجهات نظرنا، والتحذير من استغلال آلية الزناد. طُرحت خلال اللقاء عدة نقاط وأفكار، ونأمل أن تقود لاحقا إلى مراجعة الأطراف الأوروبية لأساليبهم".

وعن موعد المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح المتحدث أنه خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طُرحت بعض المقترحات، ونحن وهم بحاجة للتشاور مع الجهات المختصة. لم يُحدد بعد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة. أما بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد".