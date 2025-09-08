قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر
اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام
وزير التعليم: خطة شاملة تمتد لعام 2027 لمعالجة مشكلة القراءة والكتابة
وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات
وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية
البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل
مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر
جيش الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية إطلاق النار في راموت بالقدس المحتلة
القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وسط نسب إشغال منخفضة
إصابة 3 أشخاص في معركة بالخرطوش ببولاق الدكرور
مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد إسرائيل بسحب الاستثمارات
الخارجية الإيرانية": القضية الفلسطينية يجب أن تكون محور اهتمام المجتمع الدولي

 أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي ومطالبه الأساسية.
وقال بقائي- في مؤتمر صحفي، اليوم /الاثنين/- إن الأسبوع شهد تصعيدا في جرائم الإبادة الجماعية باستهداف الأحياء السكنية في غزة، وهو ما يتماشى مع خطة تهجير الفلسطينيين التي قوبلت بردود فعل من المجتمع الدولي. ويطالب المجتمع الدولي بشدة بوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
وبشأن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. قال المتحدث: "لقد درسنا التقرير، وسنعكس مواقفنا رسميا إلى الوكالة ومجلس الحكام. كنا نتوقع أن يصدر تقرير عادل يأخذ بالاعتبار الواقع الميداني والاعتداء على منشآتنا النووية، وهو هجوم كان يستوجب أن تتناوله الوكالة بشكل مفصل منعاً لتكراره مستقبلا".
وأضاف: "استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء. هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران".
وأشار إلى أنه جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا. ولم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابيا. 
وفيما يتعلق بالمباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قطر، قال بقائي: "كانت المحادثات مفيدة. نحن نعتبر من واجبنا استثمار كل فرصة للدفاع عن مصالح البلاد، وتوضيح وجهات نظرنا، والتحذير من استغلال آلية الزناد. طُرحت خلال اللقاء عدة نقاط وأفكار، ونأمل أن تقود لاحقا إلى مراجعة الأطراف الأوروبية لأساليبهم".
وعن موعد المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح المتحدث أنه خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طُرحت بعض المقترحات، ونحن وهم بحاجة للتشاور مع الجهات المختصة. لم يُحدد بعد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة. أما بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد".

