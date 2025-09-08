إسرائيل تشن غارات على شرق لبنان تستهدف مواقع لحزب الله

أفادت وسائل إعلام رسمية بشن سلسلة من الغارات على شرق لبنان اليوم الاثنين، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع سبع غارات في منطقة الهرمل الشرقية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عدة "أهداف تابعة لمنظمة حزب الله" في سهل البقاع، بما في ذلك ما وصفه بمعسكرات تدريب تستخدمها قوة الرضوان النخبوية التابعة للحزب.

وزعم الجيش المحتل أن أنشطة حزب الله وأسلحته في هذه المواقع تُشكل "انتهاكًا صارخًا" لاتفاق أُبرم في نوفمبر الماضي لإنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية بين المسلحين وإسرائيل.

واصلت إسرائيل شن غارات جوية منتظمة في لبنان رغم اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

تأتي هجمات يوم الاثنين بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أن جيشها سيبدأ تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، دون الكشف عن تفاصيلها.

ووصفت الحكومة عملية نزع السلاح، التي يعارضها حزب الله، بأنها جزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

