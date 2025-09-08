ضربات روسية تدمر القوى البشرية الأوكرانية ومعدات عسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن طواقم مدفعية قوات مجموعة "الشرق" دمرت تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.



وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن طواقم مدافع "غانتسيت" أطلقت نيرانًا على أهداف العدو المحددة، ما أدى إلى تدمير تحصينات هندسية ومقتل أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سياق متصل..أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية قصفت أقوى محطة للطاقة الكهربائية في منطقة كييف.

وقال ليبيديف "إن التقارير أفادت بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية، وانقطع التيار الكهربائي بشكل كبير في كييف، وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو 7 انفجارات".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت في مناطق في نيكولاييف وسومي وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وردًا على الهجمات على الأهداف المدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على مواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها ومرتزقتها، وكذلك على البنية التحتية: مرافق الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، وصناعة الدفاع، والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

على صعيد آخر؛ أصيب ستة أشخاص، بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "جوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك .

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية سيطرت على بلدة خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.