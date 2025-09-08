إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على وزيرين إسبانيين، متهما الحكومة الاشتراكية في مدريد " بإتباع خط عدائي لإسرائيل، يتميز بخطاب مليء بالكراهية".

وقال ساعر "ستمنع القدس (المحتلة) نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريجو من الدخول لتل أبيب وتنهي جميع الاتصالات الرسمية معهما، مستشهدة بتصريحات عنيفة ومعادية أدليا بها في أعقاب 7 أكتوبر 2023.

وتشمل الأمثلة التي استشهد بها ساعر في بيان مطول، قيام الوزيراتين بالقول إن إسرائيل ترتكب "الإبادة الجماعية" علاوة على الدعوة إلى المقاطعة والعقوبات وإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

واتهمت دياز إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، واعتبرت أن اعتراف إسبانيا بـ “فلسطين” "مجرد الخطوة الأولى حتى يتم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر" - وهي العبارة التي أشار إليها ساعر بأنها دعوة للقضاء على إسرائيل وهي محظورة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.