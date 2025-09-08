القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بإلقاء القبض على 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا، بواسطة قوات الكارابينيري التابعة لكتيبة سستو سان جوفاني.



بدأ الأمر حينما حاولت الدورية توقيف الشاب على الدراجة، لكنه رفض الامتثال واستمر في المقاومة والركل محاولا الإفلات، غير أن العناصر تمكنوا من السيطرة عليه.

وفي تلك اللحظة تدخل 4 شباب آخرين وهاجموا أفراد الدورية بالركل واللكم والدفع، وكان أحدهم، في العشرين من عمره، ممسكًا بكلب من النوع البلجيكي وأطلقه باتجاه العناصر، ما أدى إلى إصابة أحدهم في ساقه اليسرى، ونُقل المصاب إلى المستشفى حيث تبين أنه بحاجة إلى 21 يومًا من العلاج.

واستُدعيت تعزيزات أمنية من مختلف الوحدات، وتم توقيف 4 من المعتدين على الفور، بينما حاول خامسهم، وهو صاحب الكلب، الفرار، لكن أُلقي القبض عليه في شارع كاردوتشي بواسطة دورية أخرى.

وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المخدرات شملت 5 جرامات من الكوكايين، و3 جرامات من الحشيش، إضافة إلى أقراص ريفوتريل وأوكسيكودون، وفقا للتقرير.

و وقعت الحادثة، بساحة الرابع من نوفمبر بمدينة بيروجيا الإيطالية، حيث تحوّلت مطاردة أحد الشبان الذي كان يستقل دراجة كهربائية إلى اعتداء مباشر على دورية من عناصر الأمن، وأصيب أحد الجنود، بعدما عقره كلب كان يصطحبه أحد المتهمين في ساقه.

وبعد جلسة المحاكمة السريعة، أُودع الخمسة جميعًا سجن مونزا، ووُجهت إليهم تهم التعدي والتهديد ومقاومة رجال الأمن والتسبب في إصابات، فيما يواجه اثنان منهم، أحدهما يبلغ 28 عامًا كان يقود الدراجة والآخر عمره 19 عامًا، تهمًا إضافية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.