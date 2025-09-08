إصابة الحاخام يعقوب شرباني في عملية إطلاق النار الفدائية بالقدس

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، بأن الحاخام يعقوب شرباني، رئيس معهد ماور هاتوراه الديني، أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع في القدس المحتلة.

وأفادت القناة 12 العبرية ، اليوم الإثنين، بسقوط 4 قتلى جراء عملية إطلاق النار الفدائية عند مفترق رامون بالقدس المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل، نقلا عن جهاز الشاباك، أن التحقيق يشير إلى إن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك ، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية، فيما سقط نحو 20 مصابا في إطلاق النار شمال القدس جروح 5 منهم حرجة و3 خطيرة.

وتابعت: "اجتماع بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار في القدس فيما جرى إغلاق مداخل مدينة القدس عقب عملية إطلاق النار.

يذكر أن حركة حماس أصدرت مباركتها للعملية، وقالت "نبارك العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفرق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة"، بحسب " سكاي نيوز عربية ".

وأضافت في بيان: "نؤكد أن هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمرّ دون عقاب".