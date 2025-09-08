قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
أخبار العالم

موسكو تدشن أول قطار ذاتي القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي

هاجر رزق

دشنت موسكو أول قطار ذاتي القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، كتجربة رائدة في مجال النقل الذكي، و ذلك بحسب ما أفادت به شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم.

وذكر الموقع الرسمي لحكومة موسكو أن العاصمة الروسية أطلقت أول قطار ذاتي القيادة في البلاد يحمل ركابا، في خطوة تعد إنجازا بارزا في مجال تطوير النقل العام.

ويمكن للقطار الجديد التوقف في المحطات بشكل مستقل، وفتح وإغلاق الأبواب، واتباع إشارات المرور، وإعطاء الأفضلية للمشاة، إضافة إلى تغيير المسارات تلقائيا، بما يضمن الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية. وكانت مرحلة اختبارات هذا النوع من القطارات قد بدأت منذ مايو 2024، حيث قطع القطار أكثر من 8 آلاف كيلومتر دون تسجيل أي مخالفة مرورية.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المدينة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2030، حيث من المقرر تجهيز أكثر من 300 قطار بتقنية القيادة الذاتية بحلول ذلك الموعد، مع استهداف وصول النسبة إلى 90% بحلول عام 2035.

وتخطط موسكو لتشغيل 3 قطارات ذاتية القيادة بحلول نهاية 2025، على أن يرتفع العدد إلى 15 بحلول عام 2026، كما أعلنت بدء اختبار أول قطار مترو ذاتي القيادة في ديسمبر 2025، مع دخوله الخدمة الكاملة للركاب في عام 2026.

وأضافت الشبكة الدولية أنه طبقا للقوانين الفيدرالية، يوجد مشغل داخل المقصورة لمراقبة النظام والقيام بالمهام غير المرتبطة بالقيادة مثل تفقد التذاكر، بينما تدار عملية القيادة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المطورة محليا في موسكو.

وجرى الإطلاق بعد ثلاث مراحل تجريبية شملت رحلات ليلية خالية من الركاب، ثم رحلات بإشراف مباشر مع ركاب، وصولا إلى التشغيل الذاتي الكامل.

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

