أوكرانيا حاضرة.. قائد عسكري بـ"الناتو" يزور اليابان لتعزيز التعاون الدفاعي

زار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأميرال جوزيبي كافو دراجوني، اليابان بدعوة من رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الجنرال هيروآكي أوشيكورا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون العسكري بين الحلف وشركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وخلال الزيارة، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، التقى دراجوني بالقيادة العسكرية والسياسية اليابانية، حيث أعرب عن تقديره للشراكة الوثيقة مع اليابان، مشيدًا بما وصفه بـ"التزامها القوي" في دعم أوكرانيا.

وقال إن "العالم يعيش حالة متزايدة من عدم اليقين الأمني، ومن الضروري أن يظل الشركاء المتشابهون في الفكر متحدين لمواجهة التحديات المشتركة".

وفي اجتماعه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية هيسايوكي فوجي، شدد الجانبان على أن الأزمات لم تعد إقليمية فحسب، بل باتت تمتد لتؤثر على المستوى العالمي، كما في حالة الحرب في أوكرانيا، مما يستدعي استجابة دولية منسقة وسريعة.

كما زار رئيس اللجنة العسكرية مجموعة العمليات الفضائية اليابانية، حيث استمع إلى إحاطة حول هيكل القيادة ومنهجيات العمل، وأشاد بالنهج الاستباقي الذي تتبعه اليابان في التعامل مع تحديات الفضاء من منظور أمني ودفاعي.

والتقى الأميرال دراجوني بعدد من الممثلين الدبلوماسيين والعسكريين لدول الحلفاء، بمبادرة من سفارتي النرويج ورومانيا في طوكيو، حيث جرى نقاش موسع حول الوضع في أوكرانيا ورد المجتمع الدولي عليه، إلى جانب الالتزام المشترك الأخير للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.