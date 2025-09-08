سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 67 شهيـــدًا (شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام) و 320 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حصيلة مرعبة

قالت الوزارة أن الحصيلة من الشهداء وصلت إلى 64,522 شهيـــــدًا و 163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهـــداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى الآن : 11,976 شهيـــدًا و 51,055 إصابة.

14 شهيــــدًا

كما أضافت الصحة في غزة بارتقاء شهــــداء المساعدات ليصلوا إلى 14 شهيــــدًا و 85 إصابة وذلك العدد الذي وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفع إجمالي شهـــداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيـــدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة قبل قليل أن 32 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 في مدينة غزة.

قصف لم يسبق له مثيل

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية ناقلة عن ضابط رفيع في الجيش المحتل إن مدينة غزة ستتعرض اليوم لقصف لم يسبق له مثيل.

3 مسيرات أطلقت من اليمن

لكن الأمر لا يسير كما يريد الاحتلال فقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية واخترقت الأجواء وتمكن الجيش من اعتراضها بنجاح.

مقتل 4 جنود إسرائيليين

علاوة على ما ذكرته مصادر عسكرية إسرائيلية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة في عملية للمقاومة الفلسطينية في غزة والتي لم تتوقف عن إذاقة الاحتلال خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات بمئات الملايين من الدولارات.