"أبراج الرعب".. إعصار من الصواريخ يضرب غزة فجرا وينشر الفزع في شوارعها

أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مبانٍ في غزة صباح اليوم "الاثنين"، بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن "إعصارًا قويًا سيضرب سماء مدينة غزة اليوم، وستهتز أسطح أبراج الرعب".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مباني شاهقة في مدينة غزة، زعم أن حماس تستخدمها لشن عمليات ضد القوات، بعد تحذير السكان من الفرار. واليوم الاثنين أيضًا، أصدر الجيش تحذيرًا لأحد هذه المباني، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تأتي هذه الغارات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تهيئة الأجواء لهجوم كبير للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع.

وبعيدًا عن مبرراتها العملياتية، فُسّر هذا الهجوم أيضًا على أنه جزء من محاولة لإجبار المدنيين الفلسطينيين على مغادرة المدينة قبل عملية السيطرة.

ويُعتقد أن نحو مليون شخص كانوا يحتمون بمدينة غزة - التي وصفتها تل أبيب بأنها أحد آخر معاقل حماس - قبل عمليات الإخلاء الأخيرة؛ وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا حتى الآن.

وكتب كاتس في منشور على منصة إكس: "هذا هو التحذير الأخير لقتلة ومغتصبي حماس في غزة، وفي الفنادق الفاخرة بالخارج: أطلقوا سراح الرهائن، وألقوا أسلحتكم - وإلا ستُدمر غزة وتُبادون".

وأضاف كاتس "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي خططه - ونحن نستعد لتوسيع نطاق المناورة لهزيمة غزة".