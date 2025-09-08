قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
"أبراج الرعب".. إعصار من الصواريخ يضرب غزة فجرا وينشر الفزع في شوارعها

ناصر السيد

أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مبانٍ في غزة صباح اليوم "الاثنين"، بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن "إعصارًا قويًا سيضرب سماء مدينة غزة اليوم، وستهتز أسطح أبراج الرعب".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مباني شاهقة في مدينة غزة، زعم أن حماس تستخدمها لشن عمليات ضد القوات، بعد تحذير السكان من الفرار. واليوم الاثنين أيضًا، أصدر الجيش تحذيرًا لأحد هذه المباني، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تأتي هذه الغارات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تهيئة الأجواء لهجوم كبير للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع. 

وبعيدًا عن مبرراتها العملياتية، فُسّر هذا الهجوم أيضًا على أنه جزء من محاولة لإجبار المدنيين الفلسطينيين على مغادرة المدينة قبل عملية السيطرة.

ويُعتقد أن نحو مليون شخص كانوا يحتمون بمدينة غزة - التي وصفتها تل أبيب بأنها أحد آخر معاقل حماس - قبل عمليات الإخلاء الأخيرة؛ وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا حتى الآن.

وكتب كاتس في منشور على منصة إكس: "هذا هو التحذير الأخير لقتلة ومغتصبي حماس في غزة، وفي الفنادق الفاخرة بالخارج: أطلقوا سراح الرهائن، وألقوا أسلحتكم - وإلا ستُدمر غزة وتُبادون".

وأضاف كاتس "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي خططه - ونحن نستعد لتوسيع نطاق المناورة لهزيمة غزة".

