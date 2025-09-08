تركيا.. شاب يطلق النار على مركز شرطة ومصرع ضابطين

أفادت وسائل إعلام تركية بقتل ضابطان في الشرطة التركية اليوم، إثر هجوم بالرصاص استهدف مركزا للشرطة في مدينة إزمير غربي تركيا.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الشرطة أوقفت فتى عمره 16 عاما بعد عملية جستهدفت مركزا للشرطة قرب إزمير، وأدت إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن المهاجم هو شاب يبلغ من العمر 16 عاما، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا، ما أسفر عن مقتل الضابطين على الفور، بحسب ما نقلته قناة "إن.تي.في" الإخبارية.

ولم تكشف السلطات التركية حتى الآن عن مزيد من التفاصيل حول الحادث أو دوافع المهاجم، في وقت تشهد فيه المنطقة استنفارا أمنيا عقب الهجوم.