بعد مطار رامون.. الحوثيون يضربون إسرائيل مجدداً

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه دولة الاحتلال، بعد يوم من الهجوم على مطار رامون.

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن فوق جنوب إسرائيل خلال نصف ساعة اليوم الاثنين، بعد يوم من الهجوم على مطار رامون.

ولم ترد أي أنباء عن إصابات أو أضرار جراء الهجمات التي أعقبت إطلاق أربع طائرات مسيرة في اليوم السابق، انفجرت إحداها في مطار رامون الدولي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة أخرى قرب المطار يوم الاثنين، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار. وأُطلقت عدة صواريخ اعتراضية فوق منطقة إيلات - جنوب المطار مباشرة - لإسقاط الطائرة المسيرة.

وأطلقت طائرة مسيرة أخرى صفارات الإنذار في مدينة ديمونا الجنوبية والمنطقة المجاورة، وتم إسقاطها أيضًا.

وأُسقطت طائرة مسيرة ثالثة لم تُطلق أي صفارات إنذار، "وفقًا للبروتوكول"، ما يعني أنها أُسقطت قبل أن تُهدد أي أهداف على الأرض.

يوم الأحد، نجحت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في الإفلات من الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت في صالة ركاب مطار رامون، مسببةً أضرارًا.