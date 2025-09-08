اختراق جديد.. رعب في إسرائيل بسبب مسيّرة حوثية أطلقت من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن اخترقت المجال الجوي لدولة الاحتلال.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك اشتباه بتسلل طائرة معادية، وتم تفعيل الإنذارات في متسبيه شاليم في منطقة البحر الميت.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه دولة الاحتلال، بعد يوم من الهجوم على مطار رامون.

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن فوق جنوب إسرائيل خلال نصف ساعة اليوم الاثنين، بعد يوم من الهجوم على مطار رامون.

ولم ترد أي أنباء عن إصابات أو أضرار جراء الهجمات التي أعقبت إطلاق أربع طائرات مسيرة في اليوم السابق، انفجرت إحداها في مطار رامون الدولي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة أخرى قرب المطار يوم الاثنين، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار. وأُطلقت عدة صواريخ اعتراضية فوق منطقة إيلات - جنوب المطار مباشرة - لإسقاط الطائرة المسيرة.