معركة بين ترامب والقضاء الأمريكي على 4 مليارات دولار

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين التدخل في مساعيها لحجب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونجرس، في إطار جهود الرئيس الجمهوري لتقليص المساعدات الأمريكية الخارجية.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة وقف أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، المقيم في واشنطن، الذي يُلزم مسؤولي الإدارة باتخاذ خطوات لإنفاق حوالي 4 مليارات دولار سعوا لاستعادتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

كان المبلغ محل النزاع في هذه القضية مخصصًا من الكونجرس للمساعدات الخارجية، وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وجهود تعزيز الديمقراطية في الخارج.

وقالت العدل الأمريكية في ملفها إن الإدارة تعتبر مبلغ 4 مليارات دولار من تمويل المساعدات الخارجية المتنازع عليه "مخالفًا للسياسة الخارجية الأمريكية".

وخصص الكونجرس مليارات الدولارات للمساعدات الخارجية العام الماضي، منها حوالي 11 مليار دولار يجب إنفاقها أو الالتزام بها قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر - وهو اليوم الأخير من السنة المالية الحالية للحكومة الأمريكية - خشية انتهاء صلاحيتها.

وبعد أن رفعت منظمات إغاثة دعاوى قضائية ضدها، توقعت التنافس على التمويل، أعلنت الإدارة الشهر الماضي عزمها على إنفاق 6.5 مليار دولار من الأموال المتنازع عليها.

كما سعى ترامب إلى حجب 4 مليارات دولار من التمويل من خلال خطوة غير مألوفة تُسمى "الإلغاء الجزئي" تتجاوز الكونجرس.