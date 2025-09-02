قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
أخبار العالم

بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمالي العراق

هاجر رزق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبچة شمالي العراق.

هزة أرضية تضرب شمالي العراق:

وأوضح بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرا الى أنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.

زلزال أفغانستان

و من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا، مضيفة أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.

ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.
وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".

و ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ولاية كونار شرق أفغانستان مساء الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية.

ووقع الزلزال قرب الحدود مع باكستان، وشعر به السكان في عدة ولايات شرقية من بينها ننغرهار ولغمان، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، وعلى عمق 8 كيلومترات.
 

هزة أرضية العراق الخسائر مقياس ريختر أفغانستان

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

