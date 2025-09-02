بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمالي العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبچة شمالي العراق.

وأوضح بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرا الى أنه لم يعرف حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.

زلزال أفغانستان

و من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا، مضيفة أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.

ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.

وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".

و ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ولاية كونار شرق أفغانستان مساء الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية.

ووقع الزلزال قرب الحدود مع باكستان، وشعر به السكان في عدة ولايات شرقية من بينها ننغرهار ولغمان، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، وعلى عمق 8 كيلومترات.

