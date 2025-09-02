لبنان تمنع دخول أموال من هيئات أو منظمات خاضعة لعقوبات دولية لمصارفها

أكد مصرف لبنان، أن التعميم رقم 170، هدفه منع دخول أموال من هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية.

وذكر المصرف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أنه أصدر التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح وهو منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

وأشار إلى أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرض علاقات المصارف اللبنانية في الخارج للخطر، وخصوصا مع المصارف الأمريكية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأمريكي.

وأضاف، أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدودا في الصلاحيات والنطاق، وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملة على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل، مشيرا إلى أن أي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسنادا لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينص عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف.