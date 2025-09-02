جيش الاحتلال يزعم مقتل أحد عناصر حزب الله جنوب لبنان



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حزب الله اللبناني وذلك عقب الغارة التي نفذها جيش الاحتلال في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وذكر الجيش بحسب ما نقله الإعلام العبري أن المستهدف كان في موقع وصفه بـ "المهم" في الحزب، مشيرا إلى أن "هذا العنصر كان ينشط في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، الموقع بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر الماضي.

ووافقت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي على المضي قدما في خطة مدعومة من الولايات المتحدة، تهدف إلى أن يتولى الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله، في وقت شدد فيه الحزب على أنه سيقاوم هذه الخطوة.