قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد "جرائم إسرائيل" في غزة وغرب آسيا
شقق الإيجار التمليكي 2025.. كيف تحصل على وحدة إذا كنت مستأجر قديم؟
بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
أسباب قلة البركة.. احذر الغفلة أو الاستهانة بهذا الذكر
عمرو الحديدي: ريبيرو فشل مع الأهلي.. والأحمر يمرض ولا يموت
رغم أزماته القانونية.. ترامب يمنح رودي جولياني وسام الحرية الرئاسي
الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس
باسم مرسي يفجر مفاجأة: المراهنات تؤثر على نتائج بعض مباريات الدوري الممتاز
سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو
حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
أكثرَ من ألفِ ضحية جراء انهيار أرضي غرب السودان
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس

اصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال
اصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال
القسم الخارجي

أُصيب خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، مساء الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف مركبتهم في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن المصابين نُقلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، موضحة أن الأب تعرّض لإصابة خطيرة في الرأس، فيما أُصيبت الأم بجروح متوسطة، بينما جُرح ثلاثة أطفال بجروح وُصفت بالطفيفة.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات داخل المركبة المستهدفة، بينها إصابة بشظية رصاص في الرأس، وأخرى برصاص حي في الكتف، وثالثة في الأطراف السفلية.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن شهود عيان أن وحدة خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة طمون قبيل إطلاق النار، فيما ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة بعد العملية.

ويأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، حيث تشير إحصاءات فلسطينية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500 مواطن.

أما في غزة، فقد خلفت الحرب الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 63 ألف شهيد ونحو 160 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط ظروف إنسانية كارثية تفاقمها المجاعة والحصار المستمر.

ويرى مراقبون أن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، عبر عمليات الاغتيال والاعتقال والتوغلات المسلحة، يهدف إلى كسر أي حراك فلسطيني داعم لغزة، وفرض واقع أمني مشدد يُضعف البنية الاجتماعية الفلسطينية.

 كما تحذر منظمات حقوقية دولية من أن استمرار هذا النهج يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لنقل أجواء الحرب إلى عموم الأراضي الفلسطينية، بما يفاقم منسوب التوتر ويفتح الباب أمام موجة أوسع من العنف الإقليمي.

جيش الاحتلال إسرائيل طمون مدينة طوباس الضفة الغربية المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

ترشيحاتنا

الاهلي

شريف عبدالمنعم: دكة الأهلي كانت خارج الخدمة أمام بيراميدز

الزمالك

أحمد حمودة: بعد ما شوفت مستوى عدي الدباغ مع الزمالك بقول آسف للجزيري

الأهلي

أحمد حمودة: قائمة الأهلي مرعبة تسويقيا ولكن في الملعب غير ذلك

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة

لحمة رأس
لحمة رأس
لحمة رأس

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد