نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية
بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الفتح السعودي يكشف حقيقة رحيل جوميز
ترامب: نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس تراجع بشدة بسبب حرب غزة
العامة للأطباء تعلن إصابة نقيب جنوب سيناء بجلطة في المخ
هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟ دار الإفتاء تجيب
زفاف أسطوري بتكلفة فلكية.. مينا مسعود وإميلي شاه يشعلان توسكانا بثلاثة أيام من الاحتفالات
بعد هزيمة بيراميدز.. الأهلي يخصم 20% من راتب لاعبيه الشهري
بسبب السوشيال.. خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم إمام عاشور وزيزو
باسم مرسي: مش هلعب في مصر تاني.. والمدربين بيخافوا من اللاعبين الكبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا
أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تحظى بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق "حسم كامل"، رافضًا أي حلول جزئية تتعلق بملف الأسرى أو التهدئة.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء أمس، أوضح نتنياهو أن ترامب أبلغه قائلًا: "اتركوا الاتفاقات الجزئية، وامضوا بكل قوة لإنهاء الأمر". 

وأكد رئيس الوزراء أن الشرعية الدولية الممنوحة لإسرائيل محدودة زمنياً، محذرًا من أن أي توقف مؤقت مقابل اتفاق جزئي سيضعف الجهود الرامية إلى القضاء على حركة حماس، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

الاجتماع الذي ركّز على خطة الجيش لغزو مدينة غزة، شهد استعراضًا للخطوات الميدانية المقبلة، فيما أشار مسؤول إسرائيلي للصحيفة ذاتها إلى أن النقاش لم يتطرق إلى خيار التوصل لاتفاق جزئي بشأن الأسرى. في المقابل، نظّمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين تظاهرة أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة بإعطاء الأولوية لإعادتهم قبل أي تصعيد إضافي.

من جانبه، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرّح في 22 أغسطس الماضي بموافقة الحكومة على الخطط العسكرية الرامية إلى "القضاء على حماس" وإخلاء سكان مدينة غزة. وأوضح كاتس حينها أن الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب تتمثل في إطلاق جميع المحتجزين وتفكيك سلاح الحركة، محذرًا من أن غزة قد تواجه مصير مدن مثل رفح وبيت حانون التي تعرضت لدمار واسع بفعل القصف الإسرائيلي.

وفي 21 أغسطس، أعلن نتنياهو رسميًا تصديقه على خطة الجيش للسيطرة على غزة وهزيمة حماس، مؤكدًا أنه وجّه بالبدء الفوري في مفاوضات لإعادة المحتجزين، ولكن وفق شروط "تتماشى مع مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية".

تأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى ومن بعض الأوساط السياسية، في ظل تزايد الكلفة البشرية والعسكرية للمعركة المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب المجلس الوزاري الأمني المصغر إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القصف الإسرائيلي

عائشة بن احمد
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

