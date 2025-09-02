نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تحظى بدعم واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق "حسم كامل"، رافضًا أي حلول جزئية تتعلق بملف الأسرى أو التهدئة.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء أمس، أوضح نتنياهو أن ترامب أبلغه قائلًا: "اتركوا الاتفاقات الجزئية، وامضوا بكل قوة لإنهاء الأمر".

وأكد رئيس الوزراء أن الشرعية الدولية الممنوحة لإسرائيل محدودة زمنياً، محذرًا من أن أي توقف مؤقت مقابل اتفاق جزئي سيضعف الجهود الرامية إلى القضاء على حركة حماس، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

الاجتماع الذي ركّز على خطة الجيش لغزو مدينة غزة، شهد استعراضًا للخطوات الميدانية المقبلة، فيما أشار مسؤول إسرائيلي للصحيفة ذاتها إلى أن النقاش لم يتطرق إلى خيار التوصل لاتفاق جزئي بشأن الأسرى. في المقابل، نظّمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين تظاهرة أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة بإعطاء الأولوية لإعادتهم قبل أي تصعيد إضافي.

من جانبه، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرّح في 22 أغسطس الماضي بموافقة الحكومة على الخطط العسكرية الرامية إلى "القضاء على حماس" وإخلاء سكان مدينة غزة. وأوضح كاتس حينها أن الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب تتمثل في إطلاق جميع المحتجزين وتفكيك سلاح الحركة، محذرًا من أن غزة قد تواجه مصير مدن مثل رفح وبيت حانون التي تعرضت لدمار واسع بفعل القصف الإسرائيلي.

وفي 21 أغسطس، أعلن نتنياهو رسميًا تصديقه على خطة الجيش للسيطرة على غزة وهزيمة حماس، مؤكدًا أنه وجّه بالبدء الفوري في مفاوضات لإعادة المحتجزين، ولكن وفق شروط "تتماشى مع مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية".

تأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى ومن بعض الأوساط السياسية، في ظل تزايد الكلفة البشرية والعسكرية للمعركة المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.