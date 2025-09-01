قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام عبري: اجتماع بمكتب نتنياهو لبحث مواجهة الأسطول المتجه نحو غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، بأن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة خاصة بمشاركة مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى، لبحث الخطوات التي ستتخذ في مواجهة الأسطول البحري المتجه نحو قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "هناك حاجة إلى استعداد خاص بسبب العدد الكبير من القوارب المشاركة في الأسطول"، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تتابع التحركات عن كثب وتجري تقييمات مستمرة للوضع.

وأكد المصدر ذاته أن إسرائيل "لن تسمح لأي من القوارب بالوصول إلى غزة"، موضحاً أنه سيتم اعتراضها في المياه الإقليمية وفق الإجراءات المعتمدة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، في وقت تدعو فيه منظمات دولية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

إسرائيل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسطول البحري المتجه نحو قطاع غزة قطاع غزة

