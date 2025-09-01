إعلام عبري: اجتماع بمكتب نتنياهو لبحث مواجهة الأسطول المتجه نحو غزة

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، بأن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة خاصة بمشاركة مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى، لبحث الخطوات التي ستتخذ في مواجهة الأسطول البحري المتجه نحو قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "هناك حاجة إلى استعداد خاص بسبب العدد الكبير من القوارب المشاركة في الأسطول"، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تتابع التحركات عن كثب وتجري تقييمات مستمرة للوضع.

وأكد المصدر ذاته أن إسرائيل "لن تسمح لأي من القوارب بالوصول إلى غزة"، موضحاً أنه سيتم اعتراضها في المياه الإقليمية وفق الإجراءات المعتمدة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، في وقت تدعو فيه منظمات دولية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.