المبعوث الأمريكي: لبنان سيطرح خطة لنزع سلاح حزب الله 31 أغسطس

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك اليوم الثلاثاء إن لبنان سيطرح في 31 أغسطس خطة لإقناع حزب الله بنزع سلاحه.

ذكر باراك بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني في بيروت إن إسرائيل ستقدم اقتراحا مضادا عندما تتلقى الخطة اللبنانية.



يأتي ذلك فيما دعا رئيس كبير الدبلوماسيين الأمريكيين السابق في إدارة ترامب الأولى إلى زيادة الدعم الأمريكي للبنان وجيشه، بينما حث على تدمير خط أنابيب الأسلحة الإيرانية إلى بيروت بالكامل.

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "يقف لبنان عند مفترق طرق".

وكتب في مقال رأي بقناة فوكس نيوز: "بعد عقود من التلاعب وسيطرة حزب الله على البلاد، أمام الرئيس دونالد ترامب فرصة تاريخية لمساعدة الشعب اللبناني على استعادة وطنه، مع تعزيز المصالح الأمريكية الرئيسية".

أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرا خطة لنزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات غير الحكومية الأخرى في البلاد، على الرغم من المعارضة القوية من الجماعة المدعومة من إيران.

وجاء القرار في أعقاب الهزيمة العسكرية الساحقة التي منيت بها إسرائيل أمام حزب الله بعد أن بدأ الأخير في إطلاق الصواريخ فيما قال إنه دعم لغزة.

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله، كان من المقرر أن تحل القوات المسلحة اللبنانية محل المواقع المتقدمة التي تفكيكها لحزب الله على طول الحدود الجنوبية.

أحرز الجيش اللبناني تقدمًا بطيئًا ولكنه مطرد. ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين والحكومة اللبنانية.