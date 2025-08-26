قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دفاعًا عن بلاده والسفارة المصرية.. كيف بدأت قصة أحمد عبد القادر؟

الاخوين
الاخوين
محمد على

جرت في الآونة الأخيرة حملات موجهة ومشوبة للاحتجاج أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بسبب حرب غزة، وذلك بدلًا من التوجه لسفارات الاحتلال الإسرائيلي في الخارج وكذلك أمريكا.

حرب إبادة وتجويع

ولم يتوجه هؤلاء المدفوعون إلى الاحتجاج إلى سفارات الاحتلال الذي يمارس حرب إبادة وتجويع لم ير مثلهما ولا حتى في وقت الحرب العالمية الثانية كواحدة من أشد الحروب وأقسى مجازر التاريخ، حيث يمارس الاحتلال ما أهو أبشع وأشد قسوة عبر استهداف العزل والمدنيين ليل نهار بغرض إجبارهم على الرحيل من أرضهم.

حماية سفارة مصر 

وفي هذا السياق، أقدم شاب مصري على حماية سفارة مصر من الاعتداء من قبل أفراد، لكن هذا قاده إلى أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية.

ألقت الأجهزة الأمنية البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، وذلك بعد تصديه لمحاولة اعتداء على السفارة المصرية في لندن.

أحمد ناصر

نشر أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ولاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على فيسبوك"، أن الشرطة والمخابرات البريطانية تدخلت بعد مواجهة عبد القادر لمجموعة من المهاجمين بمفرده، واصفًا إياه بالأسد الذي تصدى لهم رغم تفوقهم العددي.

سبق أن أكد عبد القادر أن جميع محاولات المعتدين لاقتحام السفارات المصرية في أوروبا قد فشلت، مشيرًا إلى نجاح الجالية المصرية بالخارج في التصدي لهذه التحركات، ومنها إحباط محاولة أمام السفارة المصرية في هولندا.

أحمد عبد القادر 

أفرجت الشرطة البريطانية عن أحمد ناصر بعد ساعات من احتجازه إثر تصديه لمحاولات الاعتداء على السفارات المصرية من قبل جماعة الإخوان في أوروبا.

وقال أحمد ناصر على “فيسبوك” عقب الإفراج عنه: "مصر دولة قوية وجبارة.. والحمد لله أنا خرجت حالًا".

بينما قال علاء عبد القادر، شقيق أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، إن شقيقه بخير ومن المقرر الإفراج عنه خلال ساعات، بعد توقيفه من قبل الشرطة البريطانية أثناء محاولته التصدي لاعتداء على مقر السفارة المصرية في لندن.

مقطع فيديو

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة توقيف ميدو، حيث تدخل عدد كبير من عناصر الشرطة البريطانية، والذين يقدَّر عددهم بنحو 10 أفراد، للسيطرة عليه قبل أن يتم طرحه أرضًا ونقله إلى مركز للاحتجاز للتحقيق معه.

وأشار شقيقه إلى أن ميدو تصرف بدافع الدفاع عن اسم بلده ورمزية السفارة المصرية، مؤكدًا أن مصر لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، خاصة من يقفون موقفًا وطنيًا مشرفًا.

السفارة المصرية أحمد عبد القادر بلاده السفارات والقنصليات المصرية الإحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد