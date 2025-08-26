الصين: على إسرائيل وقف العمل العسكري فوراً في غزة

أكدت الصين، عقب هجوم الاحتلال على مستشفى بغزة، أنه على إسرائيل أن توقف فوراً العمل العسكري في القطاع.

وقالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها "صدمت" من الغارة الإسرائيلية على مستشفى في غزة، والتي قتل فيها خمسة صحفيين من بين 20 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جيا كون عندما سئل عن الضربات: "نحن مصدومون وندين مقتل العاملين في المجال الطبي والصحفيين الذين فقدوا حياتهم مرة أخرى للأسف في الصراع".

وأضاف: "نعرب عن تعازينا للضحايا وتعاطفنا مع عائلاتهم".

وأصدرت رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة بيانات تنعى فيها الصحفيين الشهداء، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقق في الحادث.

تعد الحرب الدائرة في غزة واحدة من أعنف الحروب بالنسبة للصحفيين، حيث استشهد نحو 200 من العاملين في وسائل الإعلام خلال حرب الإبادة الإسرائيلية والمستمرة منذ قرابة العامين، وفقاً لمنظمات مراقبة وسائل الإعلام.

وقال قوه إن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في قطاع غزة"، مضيفا أن الصين تدين "كل الأعمال التي تضر بالمدنيين.. بما في ذلك أعمال العنف ضد الصحفيين".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تحقق وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن تعيد دخول الإمدادات الإنسانية بالكامل، وأن تمنع حدوث أزمة إنسانية أوسع نطاقاً، وأن تعمل على تخفيف التوترات في أسرع وقت ممكن".