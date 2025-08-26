قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

الصين: على إسرائيل وقف العمل العسكري فوراً في غزة

قوة جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية
قوة جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية
محمد على

أكدت الصين، عقب هجوم الاحتلال على مستشفى بغزة، أنه على إسرائيل أن توقف فوراً العمل العسكري في القطاع.

وقالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها "صدمت" من الغارة الإسرائيلية على مستشفى في غزة، والتي قتل فيها خمسة صحفيين من بين 20 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جيا كون عندما سئل عن الضربات: "نحن مصدومون وندين مقتل العاملين في المجال الطبي والصحفيين الذين فقدوا حياتهم مرة أخرى للأسف في الصراع".

وأضاف: "نعرب عن تعازينا للضحايا وتعاطفنا مع عائلاتهم".

وأصدرت رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة بيانات تنعى فيها الصحفيين الشهداء، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقق في الحادث.

تعد الحرب الدائرة في غزة واحدة من أعنف الحروب بالنسبة للصحفيين، حيث استشهد نحو 200 من العاملين في وسائل الإعلام خلال حرب الإبادة الإسرائيلية والمستمرة منذ قرابة العامين، وفقاً لمنظمات مراقبة وسائل الإعلام.

وقال قوه إن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في قطاع غزة"، مضيفا أن الصين تدين "كل الأعمال التي تضر بالمدنيين.. بما في ذلك أعمال العنف ضد الصحفيين".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تحقق وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن تعيد دخول الإمدادات الإنسانية بالكامل، وأن تمنع حدوث أزمة إنسانية أوسع نطاقاً، وأن تعمل على تخفيف التوترات في أسرع وقت ممكن".

عاجل ل الصين إسرائيل فوراً غزة هجوم الاحتلال

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جانب من البرنامج

الأوقاف تطلق برنامجًا صيفيًّا للأطفال بالإسكندرية لتعزيز القيم الدينية والثقافية

دار الإفتاء

هل يجب صيام يوم المولد النبوي الشريف .. دار الإفتاء تجيب

كوابيس

هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟ الإفتاء ترد

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

