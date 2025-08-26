زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محافظة شوانغهو بجنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر محافظة شوانغهو في مدينة ناغتشيوي في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، في الساعة 8:03 صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام ؛ لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا حتى الآن .

ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، فإن مركز الزلزال، الذي تم رصده عند خط عرض 33.97 درجة شمالا وخط طول 87.77 درجة شرقا، يقع في منطقة غير مأهولة وعلى عمق بؤري يبلغ 10 كيلومترات. ولا توجد أي بلدات على بعد 50 كيلومترا من مركز الزلزال.

بدوره صرح قونسانغ تشاغبا، رئيس مكتب إدارة الطوارئ في محافظة شوانغهو، قائلا "تحققنا على الفور من الوضع بعد الإنذار، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات حتى الآن".

وإختتم قائلا ً: أن السكان في أقرب بلدة لم يشعروا بالهزة.