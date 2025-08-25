قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 درجات يهز ولاية باليكسير غربي تركيا

زلزال
زلزال
أخبار العالم

ضرب زلزال بلغت شدته 4.8 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، منطقة صيندرجي التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأفادت "آفاد" في بيانها بأن الهزة الأرضية سُجلت عند الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (18:58 ت.غ)، على عمق يقارب 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من أسبوعين على هزة قوية بلغت شدتها 6.1 درجات ضربت المنطقة ذاتها في 10 أغسطس الجاري، وأسفرت حينها عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى تضرر عدد من المباني.

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الأخير، إلا أنها باشرت فرق الطوارئ عمليات مسح ميداني للتأكد من سلامة المباني والبنية التحتية. 

كما أوصت إدارة الكوارث السكان بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة في حال وقوع هزات ارتدادية محتملة.

ويرى خبراء الزلازل أن توالي الهزات الأرضية في المنطقة يعكس نشاطاً زلزالياً متزايداً في نطاق الأناضول الغربي، وهو ما يستدعي رفع مستويات الجاهزية. 

وتؤكد تقارير جيولوجية أن هذه المنطقة تقع على خط صدع نشط، مما يزيد احتمالات تعرضها لهزات قوية في المستقبل، الأمر الذي يحتم تعزيز إجراءات الوقاية والتخطيط العمراني المقاوم للكوارث.

زلزال مقياس ريختر تركيا ولاية باليكسير هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

لاعب الاسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس الإدارة

الاهلي

أسامه عرابي يتغزل في لاعب الأهلي: يمتلك شخصية كبيرة

الإسماعيلي

قائد فريق الإسماعيلي: سنبذل قصارى جهدنا لحصد الثلاث نقاط من غزل المحلة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد