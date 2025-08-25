زلزال بقوة 4.8 درجات يهز ولاية باليكسير غربي تركيا

ضرب زلزال بلغت شدته 4.8 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، منطقة صيندرجي التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأفادت "آفاد" في بيانها بأن الهزة الأرضية سُجلت عند الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (18:58 ت.غ)، على عمق يقارب 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من أسبوعين على هزة قوية بلغت شدتها 6.1 درجات ضربت المنطقة ذاتها في 10 أغسطس الجاري، وأسفرت حينها عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى تضرر عدد من المباني.

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الأخير، إلا أنها باشرت فرق الطوارئ عمليات مسح ميداني للتأكد من سلامة المباني والبنية التحتية.

كما أوصت إدارة الكوارث السكان بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة في حال وقوع هزات ارتدادية محتملة.

ويرى خبراء الزلازل أن توالي الهزات الأرضية في المنطقة يعكس نشاطاً زلزالياً متزايداً في نطاق الأناضول الغربي، وهو ما يستدعي رفع مستويات الجاهزية.

وتؤكد تقارير جيولوجية أن هذه المنطقة تقع على خط صدع نشط، مما يزيد احتمالات تعرضها لهزات قوية في المستقبل، الأمر الذي يحتم تعزيز إجراءات الوقاية والتخطيط العمراني المقاوم للكوارث.