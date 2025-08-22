زلزال ممر دريك.. تحذير من موجات تسونامي قبالة سواحل تشيلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محمود نوفل

حذر  نظام التحذير الأمريكي من إحتمالية حدوث موجات تسونامي قبالة سواحل تشيلي جراء الزلزال في "ممر دريك".

وكانت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أفادت بوقوع زلزال مدمر ضرب منطقة "ممر دريك" بين أمريكا اللاتينية والقطب الجنوبي.

وذكر الهيئة الأمريكية على حسابها على منصة "إكس" أن قوة الزلزال بلغت بقوة 7،5 درجة.

وبين "مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي" إنه لا تهديد بحدوث موجات مد عاتية بعد الزلزال. وجاء ذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.


ووفقا للهيئة الأمريكية، فإن الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة "أوشوايا" جنوب الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.

من جهتها، حذرت "هيئة علوم البحار والمحيطات" التابعة للبحرية التشيلية، في بيان، من "تسونامي" في منطقة القارة القطبية الجنوبية التابعة لها.

وجاء ذلك التحذير من الهيئة التشيلية بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومتراً شمال غربي قاعدة "فراي"، بحسب "رويترز".

يشار إلي  أن "ممر دريك" هو مسطح مائي يقع بين الطرف الجنوبي لأمريكا اللاتينية عند "كيب هورن"، تشيلي وجزر شيتلاند في جنوب القارة القطبية الجنوبية.

ويصل هذا المسطح المائي المحيط الأطلنطي (بحر سكوتيا) بالجزء الجنوبي الشرقي من المحيط الهادئ ويمتد إلى المحيط المتجمد الجنوبي. 
 

