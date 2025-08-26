مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى

احتج متظاهرون في إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المقرر في المساء.

وشاهد صحفيو الوكالات الدولية المتظاهرين وهم يغلقون الطرق في تل أبيب، ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرفعون صور الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آخرين تجمعوا بالقرب من فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب، وكذلك أمام منازل عدد من الوزراء.

قال هاجيت تشين، الذي اختطف ابنها على يد مقاومين في أكتوبر 2023، وفقًا لبيان صادر عن منتدى يمثل عائلات الرهائن: "هناك عرض مطروح. نطالب قادتنا بالجلوس على طاولة المفاوضات وعدم القيام إلا بعد التوصل إلى اتفاق".

ولم يتم الكشف رسميا عن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، لكن التقارير تشير إلى أنه قد يكون لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وفي أوائل أغسطس ، وافقت الحكومة على خطة تسمح للجيش بالاستيلاء على مدينة غزة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الرهائن وموجة جديدة من الاحتجاجات التي شهدت خروج عشرات الآلاف إلى شوارع البلاد في الأسابيع الأخيرة.