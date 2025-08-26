قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى

احتج متظاهرون في إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المقرر في المساء.

وشاهد صحفيو الوكالات الدولية المتظاهرين وهم يغلقون الطرق في تل أبيب، ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرفعون صور الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آخرين تجمعوا بالقرب من فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب، وكذلك أمام منازل عدد من الوزراء.

قال هاجيت تشين، الذي اختطف ابنها على يد مقاومين في أكتوبر 2023، وفقًا لبيان صادر عن منتدى يمثل عائلات الرهائن: "هناك عرض مطروح. نطالب قادتنا بالجلوس على طاولة المفاوضات وعدم القيام إلا بعد التوصل إلى اتفاق".

ولم يتم الكشف رسميا عن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، لكن التقارير تشير إلى أنه قد يكون لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وفي أوائل أغسطس ، وافقت الحكومة على خطة تسمح للجيش بالاستيلاء على مدينة غزة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الرهائن وموجة جديدة من الاحتجاجات التي شهدت خروج عشرات الآلاف إلى شوارع البلاد في الأسابيع الأخيرة.

