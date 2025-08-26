إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : نبذل في مباحثات جنيف جهودا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات.

وأضافت الوزارة الإيرانية: اطلعنا على مسودة روسية لتمديد القرار ٢٢٣١ في مجلس الأمن ونعمل على دراستها.

وتابعت الخارجية الإيرانية: اتهامات أستراليا لنا بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة وندرس الرد على قرارها طرد سفيرنا.

وأردفت الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية واقتصادها.

وزادت الخارجية الإيرانية: التعايش المشترك لجميع مكونات المجتمع أمر ضروري للسلام والاستقرار في لبنان.

وختمت الخارجية الإيرانية: مفاوضات جنيف اليوم ستبحث رفع العقوبات والقرار ٢٢٣١ وبناء الثقة حيال برنامجنا النووي.