قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير بروكسل للأبحاث: إيران تدخل مفاوضاتها مع الترويكا الأوروبية تحت ضغط العقوبات والضربات العسكرية

إيران
إيران
هاني حسين

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للأبحاث، إن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية تنطلق في ظل مناخ يسوده انعدام الثقة، مشيرًا إلى أن التصعيد والتهديدات المسبقة من الجانب الأوروبي تكشف غياب أي أسس لبناء الثقة قبل انطلاق هذه الجولة من المحادثات.

وأوضح أبو جزر، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء – الذي سبقه اجتماع تحضيري في تركيا قبل أسابيع – يحمل أهمية استثنائية للطرف الإيراني، الذي يسعى لتفادي إعادة فرض العقوبات الدولية القاسية، خصوصًا تلك التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث، التي كانت تُعتبر داعمة للاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، قد غيرت من نهجها مؤخرًا، متبنية لهجة أكثر تشددًا تجاه إيران، قائلاً: "فرنسا وبريطانيا وألمانيا كانت تسعى سابقًا لإحياء الاتفاق، لكنها الآن تلوّح بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الشاملة دون تقديم أي ضمانات لطهران".

وأشار أبو جزر إلى أن إيران تدخل هذه المفاوضات وهي في موقع ضعيف نسبيًا، بعد تعرضها لسلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تساءل أبو جزر عما إذا كانت التهديدات بعقوبات اقتصادية وعودة العمل ببنود البند السابع أشد تأثيرًا من الضربات العسكرية الفعلية، لاسيما أن الاقتصاد الإيراني والأمن الداخلي يواجهان تحديات خطيرة نتيجة هذه التهديدات.
 

إيران الترويكا اخبار التوك شو ترويكا طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

وفاة الفنانين

أغسطس شهر بكاء الوسط الفني.. فنانون رحلوا فجأة في شهر واحد

اصابة ميار الببلاوي

قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد