مدير بروكسل للأبحاث: إيران تدخل مفاوضاتها مع الترويكا الأوروبية تحت ضغط العقوبات والضربات العسكرية

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للأبحاث، إن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية تنطلق في ظل مناخ يسوده انعدام الثقة، مشيرًا إلى أن التصعيد والتهديدات المسبقة من الجانب الأوروبي تكشف غياب أي أسس لبناء الثقة قبل انطلاق هذه الجولة من المحادثات.

وأوضح أبو جزر، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء – الذي سبقه اجتماع تحضيري في تركيا قبل أسابيع – يحمل أهمية استثنائية للطرف الإيراني، الذي يسعى لتفادي إعادة فرض العقوبات الدولية القاسية، خصوصًا تلك التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث، التي كانت تُعتبر داعمة للاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، قد غيرت من نهجها مؤخرًا، متبنية لهجة أكثر تشددًا تجاه إيران، قائلاً: "فرنسا وبريطانيا وألمانيا كانت تسعى سابقًا لإحياء الاتفاق، لكنها الآن تلوّح بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الشاملة دون تقديم أي ضمانات لطهران".

وأشار أبو جزر إلى أن إيران تدخل هذه المفاوضات وهي في موقع ضعيف نسبيًا، بعد تعرضها لسلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تساءل أبو جزر عما إذا كانت التهديدات بعقوبات اقتصادية وعودة العمل ببنود البند السابع أشد تأثيرًا من الضربات العسكرية الفعلية، لاسيما أن الاقتصاد الإيراني والأمن الداخلي يواجهان تحديات خطيرة نتيجة هذه التهديدات.

