بسبب رخصة كشك.. مواطن يحاول إنهاء حياته داخل مجلس مدينة مرسى مطروح |تفاصيل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد محمد رضا طلبي نكي، بأن إسرائيل "فرضت الحرب" على بلاده بهدف تقويض وحدة إيران الوطنية وإضعاف قدراتها.

وأضاف أن تل أبيب "اضطرت في النهاية للتوسل من أجل وقف الحرب"، مشيرا إلى أن إسرائيل لجأت إلى الولايات المتحدة لإنقاذها، على حد قوله.

وأكد طلبي نكي أن ما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة" كلفت إسرائيل ثمنا باهظا، حيث تعرضت منشآتها العسكرية لـ"ضربات موجعة"، وفق تعبيره.

يذكر أن إسرائيل شنت هجمات مكثفة في يونيو الماضي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، في حرب غير مسبوقة استمرت 12 يوما، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين، إضافة إلى تدمير مخازن ومنصات صاروخية.

كما تدخلت الولايات المتحدة في النزاع، بالتزامن مع الاستعدادات للجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، حيث نفذت ضربات جوية استهدفت منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني.

وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا انتهاء الحرب، داعيا الطرفين إلى الالتزام بالهدنة.

