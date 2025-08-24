وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد محمد رضا طلبي نكي، بأن إسرائيل "فرضت الحرب" على بلاده بهدف تقويض وحدة إيران الوطنية وإضعاف قدراتها.

وأضاف أن تل أبيب "اضطرت في النهاية للتوسل من أجل وقف الحرب"، مشيرا إلى أن إسرائيل لجأت إلى الولايات المتحدة لإنقاذها، على حد قوله.

وأكد طلبي نكي أن ما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة" كلفت إسرائيل ثمنا باهظا، حيث تعرضت منشآتها العسكرية لـ"ضربات موجعة"، وفق تعبيره.

يذكر أن إسرائيل شنت هجمات مكثفة في يونيو الماضي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، في حرب غير مسبوقة استمرت 12 يوما، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين، إضافة إلى تدمير مخازن ومنصات صاروخية.

كما تدخلت الولايات المتحدة في النزاع، بالتزامن مع الاستعدادات للجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، حيث نفذت ضربات جوية استهدفت منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني.

وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا انتهاء الحرب، داعيا الطرفين إلى الالتزام بالهدنة.