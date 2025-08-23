إيران تبني مصانع للأسلحة خارج أراضيها



أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده أن بلاده نجحت في إنشاء بنى تحتية ومصانع للسلاح في بعض الدول ؛ مضيفا " وسنكشف عنها خلال شهر إذا اقتضت الحاجة."

وفي مقابلة تليفزيونية له ؛ ذكر وزير الدفاع الإيراني، قائلا "إنتاجنا للصواريخ استمر خلال الحرب مع جيش الإحتلال وأعدنا النظر في طريقة تصنيعها بعد الحرب".

وقال الوزير الإيراني أيضا "لدينا صواريخ جديدة قمنا باختبارها في العام الماضي وهي تحمل رؤوسًا حربية متطورة وقابلة للمناورة".

وختم تصريحاته التليفزيونية قائلا : "لم نستخدم أحدث إنجازاتنا في المجال الصاروخي في الحرب مع الصهاينة.

