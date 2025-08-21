خبير سياسي: إيران تلمح لامتلاك صواريخ جديدة متطورة

قال الدكتور محمد بناية، الخبير في الشأن الإيراني، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الدفاع الإيرانية بشأن تطوير صواريخ جديدة تختلف عن تلك التي استخدمت في الحرب الأخيرة تحمل أكثر من دلالة، أبرزها تأكيد احتمال استعداد طهران لمواجهة عسكرية مقبلة.

وأوضح بناية في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه التصريحات قد تعكس صحة بعض التقارير غير المؤكدة التي تحدثت عن حصول إيران على معدات وأجهزة عسكرية من الصين وروسيا خلال الفترة الماضية، مرجحاً أن تكون الخطوة أقرب إلى تأكيد هذه المعلومات بشكل غير مباشر.



وأضاف الخبير السياسي أن المؤشرات الراهنة تميل إلى احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل، خاصة أن تصريحات وزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرانيين، فضلاً عن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، تحدثت صراحة عن هذا الاحتمال.

ولفت إلى أن إيران بدأت بالفعل مناورات عسكرية في خليج عمان باستخدام صواريخ باليستية، في إشارة واضحة إلى رفع مستوى الجاهزية الدفاعية والهجومية.

وأكد أن تطوير إيران لصواريخ جديدة أمر مرجح بقوة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة طهران على مفاجأة الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية والأمريكية بأسلحة غير معلنة.

وأكد بناية أن إيران اعتمدت منذ ثمانينيات القرن الماضي على تطوير قدراتها الصاروخية بشكل مستقل، ما جعلها قادرة على إنتاج منظومات متطورة باستمرار، وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون طهران قد أنهت بالفعل تجارب جديدة على صواريخ باليستية أكثر تطوراً.