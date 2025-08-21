قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404

محمود نوفل

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ببدء مناورات صاروخية واسعة للقوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت اسم "الاقتدار المستدام 1404".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المتحدث باسم المناورات الأميرال الثاني عباس حسني القول بأنّ المرحلة العملية من هذه المناورات ستجري على مدى يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة الوحدات السطحية وتحت السطحية، والوحدات الجوية، ومنصات الصواريخ الساحلية والبحرية، إلى جانب وحدات الحرب الإلكترونية.

وبيًن حسني أنّ التدريبات ستشمل إطلاقات صاروخية، مناورات حرب إلكترونية وتمارين بطائرات مسيّرة، بالاستفادة من التجارب المكتسبة في السنوات الماضية.

كما لفت المتحدث بإسم المناورات الإيرانية إلي أنّ المناورات ستستخدم "طيفاً واسعاً من صواريخ كروز الدقيقة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى" لضرب الأهداف البحرية وتدميرها.

وإختتم تصريحاته بالقول " أهداف هذه المناورات تتمثل في "رفع الجاهزية القتالية، تعزيز القدرة على التخطيط والقيادة والسيطرة، إرساء قوة الردع، وبعث الأمل في نفوس الشعب الإيراني"، وذلك بالاعتماد الكامل على خبرات المختصين المحليين.

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

