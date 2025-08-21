إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ببدء مناورات صاروخية واسعة للقوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت اسم "الاقتدار المستدام 1404".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المتحدث باسم المناورات الأميرال الثاني عباس حسني القول بأنّ المرحلة العملية من هذه المناورات ستجري على مدى يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة الوحدات السطحية وتحت السطحية، والوحدات الجوية، ومنصات الصواريخ الساحلية والبحرية، إلى جانب وحدات الحرب الإلكترونية.

وبيًن حسني أنّ التدريبات ستشمل إطلاقات صاروخية، مناورات حرب إلكترونية وتمارين بطائرات مسيّرة، بالاستفادة من التجارب المكتسبة في السنوات الماضية.

كما لفت المتحدث بإسم المناورات الإيرانية إلي أنّ المناورات ستستخدم "طيفاً واسعاً من صواريخ كروز الدقيقة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى" لضرب الأهداف البحرية وتدميرها.

وإختتم تصريحاته بالقول " أهداف هذه المناورات تتمثل في "رفع الجاهزية القتالية، تعزيز القدرة على التخطيط والقيادة والسيطرة، إرساء قوة الردع، وبعث الأمل في نفوس الشعب الإيراني"، وذلك بالاعتماد الكامل على خبرات المختصين المحليين.